Walker Milan, Matteo Moretto racconto l'aneddoto! A marzo il club… Dettagli.

Walker e il Milan si salutano. Il terzino tornerà al Manchester City, che non lo tratterrà. L’inglese cercherà quindi quest’estate un nuovo club. Così spiega Matteo Moretto:

PAROLE – “A fine marzo, quando tutti pensavano che Walker restasse al Milan sicuramente, avevo detto che c’erano valutazioni in corso. La tendenza era verso un no e in questi giorni di comunicazioni ufficiali c’è stata la comunicazione del Milan che non riscatterà Walker“.