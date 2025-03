Walker Milan, conferme assolute sul futuro dell'inglese: i rossoneri hanno deciso che... Ultimissime

Walker Milan, piovono conferme totali sulla permanenza del terzino inglese in rossonero: pronto il riscatto dal Manchester City

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan ha deciso di riscattare Kyle Walker dal Manchester City:

PAROLE – «Titolare inamovibile con Sergio Conceicao, Walker si è ambientato in fretta nella nuova realtà., Nonostante il momento negativo della squadra, il suo apporto è stato ritenuto prezioso, soprattutto per la solidità difensiva e una spiccata leadership. L’idea generale del Milan sarebbe quella di attivare la clausola per l’acquisto a titolo definitivo ma la scelta definitiva verrà presa dal nuovo direttore sportivo. Dal canto suo Kyle sarebbe molto felice di continuare la sua avventura in Italia per altri due anni. In caso di riscatto Walker firmerebbe fino al 2027 da 4.5 milioni di euro, bonus inclusi».