Walker, sentite Di Canio: «Un calciatore fantastico. Soprattutto per un motivo»

Walker è un giocatore fantastico, parola di Paolo Di Canio. L’ex calciatore esperto di Premier League si è espresso così sul terzino del Milan

Paolo Di Canio, ex calciatore di Serie A e Premier League, ha rilasciato un’intervista a GOAL nella quale ha parlato anche di Kyle Walker, terzino arrivato al Milan nel mese di gennaio. Se vorrà tenerlo anche in futuro il club dovrà riscattarlo per 5 milioni dal Manchester City.

LE SUE PAROLE – «E’ un calciatore veramente fantastico. Soprattutto per l’Italia, che è un campionato di basso livello rispetto al calcio inglese. E’ un buon acquisto per il Milan».