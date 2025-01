Walker Milan, le prossime 48 ore saranno praticamente decisive per l’affare: il difensore vuole esserci contro il Parma domenica

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a chiudere per Kyle Walker.

Il difensore sta parlando con il City per ottenere l’ok a volare in Italia: attraverso il suo entourage ha ribadito la scelta di lasciare Manchester ed è pronto, dopo il match di oggi

sul campo dell’Ipswich, a chiedere il definitivo via libera a Guardiola. Vuole essere a Milano entro domani sera, per sostenere magari martedì le visite. «Walker è forte, un leader, domina lo spogliatoio», il placet di Ibra. Non potrà essere utilizzato in Champions fino alla prossima fase, ma punta a esserci domenica a SanSiro contro il Parma. Per il Diavolo, se il City non gli darà una buonuscita, è pronto a rinunciare a quasi un milione di euro dello stipendio che percepirà fino a giugno. L’operazione sarà in prestito oneroso (un milione) con diritto di riscatto (a cinque). Se il matrimonio andrà oltre giugno, dipenderà dal rendimento dell’inglese che è stato preso per fare il terzino destro e il centrale della difesa a 4, che però non è il suo ruolo.