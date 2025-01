Walker Milan, Bianchin rivela: «Ecco perchè ha scelto l’Italia e i rossoneri». Motivo da non credere

Walker Milan, Luca Bianchin, noto giornalista, ha svelato i motivi che hanno spinto il difensore del City a scegliere l’Italia e i rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, ci sono importanti motivi che hanno spinto il difensore Kyle Walker,prossimo acquisto del calciomercato Milan, a sbarcare in Italia:

PAROLE – «Walker ha deciso di lasciare l’Inghilterra per sfuggire alla pressione dei tabloid – la sua doppia vita privata è stata argomento di gossip – e per non giocare in un club concorrente. Un modo per cambiare vita. Ricorda il dicembre 2019 di Ibra, che lasciò Los Angeles».