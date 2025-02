Vos Milan, l’ex Ajax è da recuperare! Tassotti in missione, messaggio chiaro della dirigenza

Vos Milan, il centrocampista ex Ajax va assolutamente recuperato: Tassotti e Bonera chiamati a valorizzare il ragazzo

Come riportato da calciomercato.com, Mauro Tassotti ha già un compito molto preciso dopo essere entrato nello staff di Bonera alla guida di Milan Futuro.

Vos sta incontrando delle difficoltà evidenti con Bonera che lo ha lasciato in panchina nelle ultime due partite di campionato nonostante sia pienamente recuperato dal punto di vista fisico. Il tecnico rossonero lo vede come trequartista o esterno d’attacco mentre l’ex Ajax rende al meglio da mezzala box to box e non da vertice basso nel centrocampo a tre perché tende portare troppo palla. L’arrivo di Tassotti aiuterà sicuramente Vos sia dal punto di vista tecnico che su quello tattico: Silvano è un investimento tecnico ed economico che il Milan non intende depauperare. A patto che sia lui il primo a ribellarsi a questi primi mesi molto vicini all’idea di flop.