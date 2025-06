Vlahovic Milan, cartellino sostenibile ma Tare avvisa il serbo: affare possibile solo a queste condizioni

Vlahovic Milan, il cartellino fissato a 25 milioni di euro è sostenibile da parte del club rossonero: l’ostacolo è l’ingaggio

La Juventus ha stabilito il prezzo per l’attaccante Dusan Vlahovic: 25 milioni di euro. Una cifra che, secondo quanto riportato da Repubblica, ha immediatamente catturato l’attenzione di Massimiliano Allegri, il neo-tecnico del Milan. Allegri, che conosce bene il giocatore avendolo allenato a Torino, considera l’affare un’opportunità eccellente, soprattutto in un momento in cui il budget dei rossoneri non permette spese folli e “svolazzi di fantasia”. L’interesse è concreto, ma un ostacolo significativo si frappone tra il Milan e il bomber serbo: l’ingaggio di Vlahovic.

Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha comunicato che la società non può spingersi oltre un’offerta di 6 milioni di euro netti a stagione per il salario del giocatore. Una somma importante per le casse rossonere, ma che, a quanto pare, non stuzzica Dusan Vlahovic. Le richieste dell’attaccante sono presumibilmente più alte, e questa discrepanza economica potrebbe seriamente compromettere il trasferimento. Il nodo ingaggio si rivela quindi il vero punto critico della trattativa, mettendo a dura prova le speranze del calciomercato Milan di assicurarsi le prestazioni del talentuoso centravanti.

Per la Juventus, la cessione di Vlahovic a 25 milioni rappresenterebbe un’operazione che, pur con una minusvalenza rispetto all’investimento iniziale, consentirebbe di alleggerire il monte ingaggi e di generare liquidità da reinvestire sul mercato. La Vecchia Signora sta pianificando una ristrutturazione della rosa e ogni entrata è fondamentale per il futuro. L’idea di cedere Vlahovic, un giocatore di indubbie qualità ma che non ha forse pienamente convinto a Torino, sembra prendere piede. Il suo valore di mercato, pur considerando le fluttuazioni, è ancora elevato e una sua partenza potrebbe sbloccare altre operazioni in entrata per i bianconeri.