Vlahovic Milan, Tare non molla ed entra in gioco Allegri! I rossoneri osservano… Ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Un colpo di scena potrebbe scuotere il mercato del Milan, e questa volta non riguarda un obiettivo diretto ma una potenziale, clamorosa opportunità. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri stanno seguendo con estrema attenzione l’evoluzione della situazione in casa Juventus, dove il futuro di Dusan Vlahovic sembra essere sempre più in bilico. Il motivo è da ricercare nell’arrivo, ormai imminente e quasi ufficiale in questa sessione di mercato, di Jonathan David, attaccante canadese che la dirigenza bianconera ha fortemente voluto per rinnovare il proprio reparto offensivo.

L’approdo di David alla Juventus cambierebbe in maniera significativa le gerarchie in attacco, mettendo Vlahovic in una posizione tutt’altro che centrale nei piani del nuovo corso bianconero. Nonostante il serbo sia stato un investimento oneroso, la sua permanenza a Torino non è più così scontata. Ed è qui che si inserisce il Milan: la dirigenza rossonera, sempre attenta alle occasioni di mercato, non si farebbe trovare impreparata qualora Vlahovic dovesse essere messo sul mercato dalla Juventus.

L’idea di portare un centravanti del calibro di Vlahovic a Milanello affascina non poco. Il serbo, nonostante qualche critica nelle ultime stagioni, resta un attaccante di assoluta caratura internazionale, capace di garantire un elevato numero di gol e una presenza fisica importante in area di rigore. La sua età (classe 2000) si sposerebbe perfettamente con la politica rossonera di puntare su giovani talenti con margini di crescita.

Naturalmente, un’operazione del genere presenterebbe delle difficoltà non indifferenti. Il costo del cartellino di Vlahovic è elevato e il suo ingaggio pure. Tuttavia, se la Juventus dovesse realmente decidere di cederlo per fare cassa e magari ammortizzare l’investimento David, il Milan potrebbe studiare la formula giusta, magari un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se questa suggestione potrà trasformarsi in una trattativa concreta.