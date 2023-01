Virdis su Tonali: «Assenza pesante, ha attaccamento al club»

Pietro Paolo Virdis parla così del momento di Sandro Tonali. Le sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Pietro Paolo Virdis parla così del momento di Sandro Tonali, assente in Lecce-Milan per squalifica. Le sue dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

«Assenza pesante, non è facile sostituirlo adesso perchè è bravo a far girare la palla. Era partito lento, poi ha preso un altro passo. È salito quando ha cominciato a far bene la fase difensiva. E, soprattutto, ha dimostrato tanto attaccamento al club.»