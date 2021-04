Virdis e la rabbia del tifoso: «Cosa fa questo c*****ne» – VIDEO

Pietro Paolo Virdis entra in tendenza sui social in seguito alla sua reazione all’errore di Theo Hernandez in Milan-Sampdoria – VIDEO

Tra i tifosi eccellenti del Milan c’è anche l’ex attaccante Pietro Paolo Virdis che, forse inaspettatamente, è salito entrato in tendenza sui social in seguito alla reazione avuta nel guardare Milan-Sampdoria.

Non c’è perbenismo che tenga quando di mezzo c’è il cuore e il “tifoso Virdis” non fa eccezione: ecco la sua reazione all’errore di Theo Hernandez che ha permesso a Quagliarella di realizzare la rete dell’uno a zero doriano.