Vinci San Siro: Ac Milan ti porta allo stadio la prossima stagione

Vinci San Siro: in palio l’opportunità di essere tra i primi a tornare a vivere con un amico l’atmosfera della Scala del Calcio

Cari tifosi, ci siete mancati e vi vogliamo a San Siro!

Oggi, 25 maggio, AC Milan lancia Vinci San Siro, un concorso a premi dedicato a tutti i tifosi milanisti in Italia che mette in palio l’opportunità di essere tra i primi a tornare a vivere con un amico l’atmosfera della Scala del Calcio.

Tre fortunati si aggiudicheranno un invito per due persone per assistere alla prima partita casalinga di Serie A 2021/22 aperta al pubblico. Bastano pochi click per scoprire immediatamente se hai vinto! Registrati o accedi a MyMilan e partecipa sul sito dedicato al contest. Hai a disposizione un tentativo in ciascuna delle tre finestre di partecipazione. Per maggiori dettagli vai su together.acmilan.com.

Vinci San Siro è un’occasione unica per assaporare nuovamente l’emozione della partita vista dagli spalti, un’opportunità imperdibile per vivere la magia che solo lo stadio sa regalare!

Cosa aspetti? Prova a vincere subito!

Fonte: acmilan.com