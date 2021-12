Vieri sul Milan: «Leao e Rebic sono assenze importanti, ecco perché»

Christian Vieri ha analizzato il momento del Milan dopo il pari contro l’Udinese. Le parole dell’ex attaccante

Durante il suo consueto intervento alla BoboTv su Twitch, Christian Vieri ha parlato di Milan e del momento della squadra di Pioli dopo il pari di Udine.

MILAN – «Penso che sul Milan incida la stanchezza e gli infortuni che hanno avuto. Per rimanere in vetta deve avere tutti i giocatori a disposizione perché non hanno la panchina che ha l’Inter. La Champions poi ha tolto energie. Leao e Rebic infatti sono assenze importanti».