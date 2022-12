Vieri rivela i motivi del suo addio al Milan: «Stavo benissimo, ma…». L’ex giocatore rossonero parla così nella sua BoboTv

Queste le sue parole: «Dopo 6 mesi, meritatamente non giocavo, facevo fatica a fare tutto. Sono stato da Dio con Carlo Ancelotti. Parlo con Marcello Lippi e mi dice di giocare dopo gennaio, in vista dei Mondiali. Decido di andare a giocare, scelgo Monaco perché soffrivo per la panchina. Stavo benissimo al Milan, ma dovevo giocare. Preferivo andare in Serie B, ma giocare 90 minuti»