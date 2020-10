Vieri: «Mai visto un pre-derby così… sarà di qualità assoluta»

Vieri, ex giocatore di Inter e Milan, ha rilasciato una lunga intervista. Argomento principale: la stracittadina milanese

Vieri, ex giocatore di Inter e Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. Le sue parole sul derby:

«Un derby così strano, così condizionato da fattori esterni, non me lo ricordo. Non penso che giocare alla quarta giornata possa cambiare le sorti della stagione».

Sulle qualità del match: «All’Inter gente come Nainggolan e Vidal farà bene, ma si è aggiunta anche la freschezza di Hakimi. Il Milan è giovane, ma ha un numero uno, il “vecchio” Ibra: ribadisco, farà più di venti gol. Hakimi e Theo? Fortissimi tutti e due, la foto della qualità che sta tornando anche all’Inter e al Milan, non solo sulle fasce. Però Hakimi in questo momento è il miglior esterno destro del mondo: devastante».