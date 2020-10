Inter-Milan: domani nuovo tampone per Bastoni, se si sarà negativizzato…

Sabato ci sarà Inter-Milan: tra i nerazzurri, Bastoni nella giornata di domani effettuerà un secondo tampone, qualora…

Sabato il Milan sfiderà l’Inter nel derby, match valido per la quarta giornata di Serie A. Tra i nerazzurri, oltre a Sensi squalificato, sarebbero out in sei causa coronavirus.

Tra questi vi sarebbe Bastoni. Il centrale sinistro difensivo domani dovrebbe effettuare un secondo tampone. Qualora diventasse negativo, potrà sedersi in panchina sabato contro il Diavolo, per essere a disposizione totalmente per la sfida di Champions League.