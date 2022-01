Vezzali: «Procedura uniforme per salvaguardare i campionati»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali parla a Tuttosport del nuovo protocollo. Le sue parole

Valentina Vezzali, Sottosegretario allo Sport, ha parlato a Tuttosport del nuovo protocollo. Le sue parole:

«Grazie al lavoro di squadra svolto assieme ai ministri Gelmini, Speranza e Fedriga, si è giunti ad un documento che consente di avere una procedura uniforme per tutte le ASL, e garantire il corretto e regolare svolgimento del campionato. In attesa delle valutazioni del CTS, esprimo la mia soddisfazione per un risultato importante raggiunto attraverso l’ascolto delle esigenze del Mondo dello Sport».