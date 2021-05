Verso Torino-Milan: ecco 8 curiosità in vista del match di questa sera

I rossoneri tornano al Grande Torino, stadio in cui il Milan non gioca dal settembre 2019, per affrontare i granata di Davide Nicola. Una sfida importante, delicata e da affrontare con lo spirito giusto. In trasferta contro il Torino la vittoria manca da diverse stagioni ma ora i tre punti sono vitali per il nostro cammino. In attesa del fischio d’inizio, fissato per le 20.45, ecco alcune statistiche e curiosità sulla partita.

SCONTRI DIRETTI

1- Sfida numero 150 in Serie A tra Torino e Milan: finora il bilancio recita 61 successi rossoneri contro i 33 granata; completano il quadro 55 pareggi.

2- Il Milan ha vinto le ultime due partite di campionato contro il Torino, senza subire alcun gol: non registra tre successi di fila in Serie A con i granata senza incassare reti dal 1979.

PRECEDENTI IN CASA DEL TORINO

3- Dopo il successo contro la Juventus nell’ultimo turno di Serie A, il Milan potrebbe vincere entrambe le trasferte contro le squadre di Torino in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 1967/68.

STATO DI FORMA

4- Il Milan ha vinto 14 trasferte in questa Serie A: nella storia della competizione, ha fatto meglio solo l’Inter (15 nel 2006/07).

5- Nessun gol subito dal Milan nelle ultime due partite di campionato: i rossoneri non registrano una striscia più lunga senza reti al passivo dallo scorso ottobre (quattro).

STATISTICHE GENERALI

6- Da una parte il Torino è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questa Serie A (27, al pari del Parma), dall’altra il Milan quella che ne ha persi meno (cinque).

7- Il Milan è la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz’ora di gioco (23) e allo stesso tempo quella più prolifica nei minuti di recupero del secondo tempo (sei, come il Cagliari).

FOCUS GIOCATORI

8- Il primo gol di Ante Rebić in Serie A è arrivato nel maggio 2014 proprio contro il Torino, quando giocava alla Fiorentina.

Fonte: acmilan.com