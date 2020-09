Verso Shamrock Rovers-Milan, Pioli: «Mai dare qualcosa per scontato»

Il tecnico rossonero vuol tenere alta l’attenzione in vista della sfida di domani contro lo Shamrock Rovers, una partita piena di insidie

Ci ha pensato l’attaccante irlandese Burke a mettere in guardia il Milan rispetto a ciò che lo aspetta domani; Stefano Pioli è consapevole dei rischi che una sfida come quella contro lo Shamrock Rovers può presentare e non vuole che si abbassi la guardia.

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida, il tecnico rossonero ha parlato chiaro: «Nello sport ma anche nella vita se dai per scontato qualcosa prima di metterti alla prova sbagli. Conosciamo la difficoltà della partita: lo Shamrock gioca un buon calcio, un calcio moderno con qualità davanti e che sicuramente dal punto di vista fisico sta meglio. Non dobbiamo pensare alle difficoltà che avremo ma all’opportunità di mostrare subito il vero Milan. Abbiamo qualche assente ma chi scenderà in campo sarà pronto per fare bene».