Verso Sassuolo-Milan, ultime e probabili formazioni: Diaz sulla trequarti, Leao prima punta

Verso Sassuolo-Milan, ultime e probabili formazioni: ci sarà Brahim Diaz sulla trequarti. Leao invece prima punta

SASSUOLO – 4-2-3-1 per gli uomini di De Zerbi, che recupera per l’appuntamento il bomber Caputo. In difesa, a protezione di Consigli, agiranno Toljan, Chiriches, Ferrari e Rogerio. In mediana spazio alla coppia Bourabia-Lopez (assente Locatelli per squalifica). Davanti, alle spalle di Defrel, agiranno Berardi, Djuricic e Boga.

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti ancora con le pesantissime assenze di Kjaer, Gabbia, Bennacer, Rebic e Ibrahimovic. In difesa quindi, a protezione di Donnarumma, agiranno Calabria, Romagnoli, Kalulu e Theo Hernandez (al rientro dopo l’affaticamento muscolare). In mediana vedremo ancora Tonali affiancare Kessie. Sulla trequarti spazio a Saelemaekers, Calhanoglu e Brahim Diaz. Unica punta Leao.

PROBABILE FORMAZIONE SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All.: De Zerbi

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaeekrs, Calhanoglu, Brahim Diaz; Leao. All.: Pioli