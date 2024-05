Milan Genoa, c’è il piano per Kalulu: Pioli gestirà il francese in QUESTO modo

Milan-Genoa, c’è il piano per Pierre Kalulu: Stefano Pioli è pronto a rilanciare il francese per uno spezzone di partita

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha ben chiaro in mente il piano per il ritorno in campo di Pierre Kalulu, tornato tra i convocati per la gara di oggi pomeriggio tra Milan e Genoa.

Il tecnico rossonero con ogni probabilità rilancerà il classe 2000 nella ripresa facendogli assaporare antiche sensazioni: Kalulu spera di rilanciarsi nella prossima stagione e le ultime 4 gare di questo campionato gli serviranno per effettuare il giusto rodaggio.