Zaniolo elogia Fonseca: «Grande allenatore, se andrà al Milan sarò felicissimo». Poi parla del suo futuro: le sue parole

Nicolò Zaniolo è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare del suo desiderio di tornare a giocare in Italia, del rammarico per l’infortunio che lo costringerà a saltare gli Europei e di Fonseca, promesso sposo del Milan.

INFORTUNIO – «Chiaramente c’è un po’ di rammarico, ci speravo negli Europei»

FUTURO – «L’obiettivo ora è il Mondiale 2026. Fiorentina? Fa piacere leggere di questo interesse, ma ora è presto, troppo presto per sapere dove giocherò nella prossima stagione»

FONSECA AL MILAN – «Per me è un grande allenatore, una persona onesta, che dice le cose in faccia ai giocatori, che fidatevi non è scontato. Se andrà al Milan, sarò felicissimo. Ricordo la cura dei particolari che metteva in ogni allenamento»

RISULTATI FONSECA – «Non dimentichiamo che alla Roma è arrivato in semifinale di Europa League eliminando Braga, Shakhtar e Ajax. Al Milan può fare ovviamente meglio, perché la squadra è migliore»

ITALIA – «Per la finale dico Francia, che è fortissima, e Italia. Spalletti può dare molto gioco, disciplina: basta guardare le sue squadre di club. Sui nostri fuoriclasse non ho dubbi, Chiesa e Donnarumma. Capocannoniere? Dico Kane o Mbappé, non sono originale, ma sono sicuro che Scamacca e Retegui faranno benissimo»