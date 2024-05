Milan Salernitana, rivoluzione TOTALE a centrocampo: mediana inedita per l’ultima di Pioli

Milan Salernitana, sarà rivoluzione TOTALE per quanto riguarda il centrocampo: mediana inedita per l’ultima partita di Pioli

Stasera il Milan concluderà la sua stagione con la sfida casalinga contro la Salernitana: una sfida che non ha nulla da chiedere dall’una e dall’altra sponda e che lascerà spazio dunque a soluzione inedite.

Come il centrocampo che Pioli deciderà di schierare: stando quanto riportato dal Corriere della Sera, i rossoneri scenderanno in campo dal primo minuto con Florenzi in mezzo al campo insieme a Reijnders e Bennacer nel ruolo di trequartista.