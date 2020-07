Verso Sassuolo-Milan: due macchine da gol a confronto

Pioli e De Zerbi hanno messo su due formazioni che stanno molto bene fisicamente e sono capaci di trovare il gol con grande facilità

47 gol in due: questo l’incredibile score di Sassuolo e Milan nel post lockdown (22 per la squadra di De Zerbi, 25 per quella di Pioli, ndr). Martedì sera, al Mapei Stadium si affrontano dunque due delle squadre più prolifiche (insieme all’Atalanta, ndr) dell’intera Serie A.

Dopo il pareggio dei neroverdi a Cagliari, le parole di De Zerbi in vista dello scontro diretto in chiave Europa League perdono un po’ di valore, visti gli otto punti di ritardo in classifica ma di certo il Milan non potrà abbassare la guardia contro un avversario che segna tanto e che, da quanto la Serie A è ripartita, ha collezionato ben 16 punti.