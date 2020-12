Verso Sassuolo-Milan: come arrivano le due squadre all’appuntamento

Verso Sassuolo-Milan: ecco come arrivano le due squadre all’appuntamento in programma domani pomeriggio alle 15:00

I neroverdi ospitano i rossoneri in un match valido per la tredicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 20 dicembre alle ore 15:00. Gli uomini di Pioli sono chiamati all’ultimo sforzo del 2020: con una rosa falcidiata dagli infortuni e una tenuta atletica sempre più precaria i rossoneri cercheranno di difendere con le unghie e con i denti il primato in classifica negli ultimi, impegnativi incontri contro Sassuolo e Lazio.

Dopo i due pareggi consecutivi, entrambi con il punteggio di 2-2, contro Parma e Genoa Romagnoli e compagni avranno quindi il compito di trovare nuovamente la via dei tre punti. Ad ospitare il Milan però sarà un Sassuolo in grande forma e con ben 23 punti accumulati in classifica, solamente 5 meno dei rossoneri.