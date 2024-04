Lopetegui Milan, vincono i tifosi: no allo spagnolo, riaperto il casting per il dopo Pioli

Lopetegui Milan, vincono i tifosi: no allo spagnolo, il Diavolo riapre il casting per il dopo Pioli. Tutti i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta ha fornito importanti e clamorosi aggiornamenti riguardo a Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo era vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Milan, ma la rivolta messa in atto sui social dai tifosi rossoneri ha di fatto fatto saltare il banco.

Il club si è convinto che non sia lui la scelta giusta per il dopo Pioli e si prenderà ora del tempo in più per rivedere le proprie idee. Al via il casting due: in lista, tra gli altri, De Zerbi, Fonseca e Van Bommel.