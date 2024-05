Calciomercato Milan, RETROSCENA Pioli: «Ho chiesto questa cosa ai ragazzi l’altro giorno». Le parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Torino e Milan Stefano Pioli ha raccontato anche un retroscena risalente agli ultimi giorni. Le sue parole.

COME HA VISTO I NUOVI QUEST’ANNO – «I nuovi giocatori han dato disponibilità e hanno una qualità importante. Han fatto bene e possono fare di più. Hanno un anno di conoscenza dell’ambiente. L’altro giorno in palestra ho chiesto ai ragazzi in che posizione erano l’anno scorso, e forse solo Okafor era così in alto. Non è mai mancata professionalità e compattezza. La disponibilità è totale, per questo voglio premiare tutti in queste ultime partite».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI PRE TORINO-MILAN