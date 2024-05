Pioli saluta Giroud e riassapora quello Scudetto: «Ecco COSA ERA SUCCESSO quell’anno». Le sue parole in conferenza

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Torino e Milan Stefano Pioli ha parlato anche di Olivier Giroud, che si appresta a salutare definitivamente i rossoneri. Le sue dichiarazioni.

GIROUD – «Abbiamo vinto quello Scudetto perché tutti han fatto il massimo. Non è stato solo merito mio o di Oli. Dovrei fare tanti elogi. Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, tutti si sono espressi al di sopra del loro livello. Sono cose che non nascono tanto spesso, si era creata una magia tra di noi. Poi siamo stati premiati col successo. Oli è stato una persona, un uomo e giocatore fondamentale, così come Simon e Zlatan. Anche loro han ricevuto qualcosa da me. Quando i rapporti sono paritari, che uno dà e riceve, e la cosa migliore».

