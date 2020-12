Genoa-Milan LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Genoa-Milan live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi. Cronaca testuale della dodicesima gara di Serie A

I rossoblù ospitano i rossoneri in un match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio mercoledì 16 dicembre alle ore 20:45. Un match cruciale per gli uomini di Pioli, che dopo la frenata contro il Parma (in una partita a dir poco sfortunata per il Diavolo) vogliono riprendere immediatamente a vincere. La concorrenza infatti diventa sempre più agguerrita ogni giornata che passa e l’Inter, prima inseguitrice, è distante solamente tre punti. Diversi infortuni complicano la vita ai rossoneri, che dovranno essere bravi a stringere i denti e arrivare a Natale nel migliore dei modi. Il Genoa ricopre attualmente la penultima posizione in classifica a quota 6 punti e non vince addirittura dalla prima giornata di campionato contro il Crotone. Genoa-Milan live: nonostante ciò gli uomini di Maran hanno comunque messo in difficoltà la Juventus nell’ultimo turno di campionato. Non sarà quindi una passeggiata per il Milan, che dovrà sudare per conquistare i tre punti.

Genoa-Milan, cronaca testuale

Cronaca testuale a partire dalle 20:45

Genoa-Milan, formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Genoa-Milan, ultime e probabili formazioni

GENOA – 4-4-2 per gli uomini di Maran. Il tecnico rossoblù dovrà fare a meno degli indisponibili Zappacosta, Parigini, Cassata, Marchetti, Zapata, Biraschi. In difesa, a protezione di Perin, dovrebbero agire Goldaniga, Bani, Masiello e Pellegrini. Nel cuore del centrocampo invece vedremo la coppia Radovanovic-Rovella, mentre sulle fasce giocheranno Lerager e Sturaro. Davanti invece spazio a Pjaca e Scamacca.

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con diverse e pesanti assenze. Fuori per infortunio infatti Kjaer, Gabbia e Bennacer. Ancora incertezza per quanto riguarda Ibrahimovic. In difesa Kalulu affiancherà Romagnoli, mentre sulle fasce ci saranno Dalot e Theo Hernandez. In mediana Tonali giocherà insieme a Kessie. Davanti, alle spalle di Rebic, agiranno Castillejo, Calhanoglu e Leao, favorito su Brahim Diaz.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Leao; Rebic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (4-4-2) – Perin; Goldaniga, Bani, Masiello, Pellegrini; Lerager, Radovanovic, Rovella, Sturaro; Pjaca, Scamacca. All.: Maran.

Genoa-Milan, i precedenti con Orsato

L’AIA ha appena designato Daniele Orsato come direttore di gara del match in programma mercoledì sera al Marassi tra Genoa e Milan. A coadiuvare il fischietto vicentino Carbone e Colarossi; quarto uomo Giua, al VAR Mazzoleni e Paganessi. 28 i precedenti del Milan con Orsato: 9 successi dei rossoneri, 12 pareggi e 7 sconfitte. 33 le gare arbitrate da Orsato con il campo il Genoa: 10 vittorie dei liguri, 12 pareggi e 11 sconfitte.