Verso Salernitana Milan, Sepe potrebbe saltare il match: le parole dell’agente

Sepe potrebbe saltare Salernitana-Milan, Giuffredi: «Tempi di recupero sono stimabili in un mese a partire da oggi»

Luigi Sepe potrebbe saltare il match tra Salernitana e Milan del 4 gennaio 2023 a causa di un problema al polpaccio. Ecco le parole di Mario Giuffredi (agente del calciatore) ai microfoni di TMW:

«E’ vero che il calciatore ha subito un infortunio, è il polpaccio opposto rispetto a quello che gli diede problemi sul finire dello scorso campionato. Parlando con i medici e valutando la situazione sulla base della pregressa esperienza posso dire che i tempi di recupero sono stimabili in un mese a partire da oggi. Ci saranno controlli periodici ma credo che non sia nulla di grave o preoccupante. A me deve interessare il lavoro del mio assistito, le altre decisioni le prende la società. Il calciatore sta disputando un’ottima stagione e il presidente lo ha elogiato pubblicamente».