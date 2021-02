Verso Roma-Milan: ultime e probabili formazioni del match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A

ROMA – 3-4-2-1 per gli uomini di Fonseca. Il tecnico giallorosso dovrà fare a meno degli indisponibili Kumbulla, Smalling, Reynolds, Ibanez e Zaniolo. In dubbio anche Dzeko, uscito malconcio durante il match di Europa League contro il Braga. In difesa, a protezione di Pau Lopez, agiranno Mancini, Cristante e Fazio. Nel cuore della mediana spazio a Villar e Veretout, mentre sulle fasce ci saranno Karsdorp e Spinazzola. Davanti Mayoral verrà supportato da Mkhitaryan e Pellegrini.

MILAN – Solito 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Il tecnico rossonero si affiderà ai titolarissimi per l’occasione. Dunque difesa composta da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. In mediana spazio a Tonali al fianco di Kessie, mentre sulla trequarti dovremmo vedere Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Davanti Zlatan Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONI ROMA (3-4-2-1) – Pau Lopez; Mancini, Fazio, Cristante; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. All.: Fonseca.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All.: Pioli.