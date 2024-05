Nuovo allenatore Milan, Cardinale riapre il casting: tre i profili sul taccuino. In pole c’è LUI

Nuovo allenatore Milan, Gerry Cardinale riapre il casting per la panchina della prossima stagione: sono tre i nomi sul taccuino

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il naufragio della trattativa per Lopetegui ha di fatto riaperto in casa Milan il dossier relativo all’allenatore della prossima stagione.

Secondo La Rosea, i profili al momento attenzionati con maggiore dovizia da Gerry Cardinale sono tre: Paulo Fonseca, Mark Van Bommel e Roberto De Zerbi. Il tecnico portoghese sarebbe in questi giorni in pole per prendere il posto di Stefano Pioli ma non sono escluse sorprese: il Diavolo non può sbagliare la scelta.