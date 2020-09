Verso Rio Ave-Milan: Matheus Reis verso l’esclusione per motivi disciplinari

Problemi di formazione anche per il tecnico Mario Silva che dovrà rinunciare a Matheus Reis, escluso per motivi disciplinari

Il Milan avrà anche dei problemi di formazione ma pure in casa Rio Ave, il tecnico Mario Silva ha le sue gatte da pelare; il tecnico lusitano dovrà infatti fare a meno di Matheus Reis, escluso per motivi disciplinari.

Come riporta A Bola, il difensore brasiliano era in procinto di essere ceduto all’Olympiacos, cessione non andata a buon fine ma, per questo motivo, il calciatore avrebbe rifiutato la convocazione per la sfida di campionato contro il Vitoria Guimaraes: «Questo tipo di atteggiamento è inaccettabile; si è rifiutato di giocare. Il calciatore subirà un procedimento disciplinare e sarà sospeso», si legge in una nota del club.