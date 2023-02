Verso Milan-Torino, la probabile formazione rossonera: Leao torna dall’inizio

La probabile formazione rossonera in vista del match di stasera a San Siro contro il Torino: Leao torna dall’inizio e chance per Thiaw nella difesa a 3

Il Milan ha vinto una sola volta nel 2023 e stasera a San Siro arriva il Torino, una delle bestie nere della formazione rossonera. L’obiettivo di Pioli sarà quello di provare ad invertire la rotta in vista del match di Champions League del 14 febbraio contro il Tottenham. Ecco di seguito la probabile formazione rossonera:

Tatarusanu in porta, Thiaw, Kjaer e Kalulu in difesa, Tonali e Krunic in mezzo con Saelemaekers e Theo esterni, davanti Giroud supportato da Leao e Diaz. In panchina ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic.