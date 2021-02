Verso Milan-Stella Rossa: 6 curiosità sul match di questa sera

Un’occasione per rilanciarsi, dopo le due sconfitte consecutive in campionato, ma anche fare un passo ulteriore di crescita andando avanti in una competizione importante come l’Europa League. Il Milan vuole continuare il suo cammino europeo e avrà la possibilità di farlo questa sera, ospitando la Stella Rossa a San Siro nel ritorno dei Sedicesimi di finale: si parte dal 2-2 maturato sette giorni fa in Serbia nella partita d’andata. Queste, invece, sono sei curiosità statistiche sul match in programma alle 21.00:

1- Il Milan ha sempre trovato il gol in cinque precedenti contro la Stella Rossa, tenendo una sola volta la porta inviolata: in casa nell’agosto 2006.

2- Il Milan ha ospitato due volte la Stella Rossa, pareggiando 1-1 nella Coppa dei Campioni 1988/89 e vincendo 1-0 nelle qualificazioni alla Champions League 2006/07, grazie ad un gol di Filippo Inzaghi.

3- L’ultimo pareggio interno del Milan in competizioni europee risale all’ottobre 2017 (0-0 contro l’AEK Atene): da allora sette successi e tre sconfitte per i rossoneri.

4- I sette gol realizzati dal Milan in casa in questa Europa League portano la firma di sei marcatori differenti: l’unico rossonero che ha segnato due reti nel parziale è Brahim Díaz, autore del primo (v Slavia Praga) e dell’ultimo (v Celtic).

5- Ancora a secco dopo tre presenze in questa Europa League, Zlatan Ibrahimović potrebbe diventare il più anziano marcatore nella storia del Milan tra Coppa Campioni/Champions League e Coppa UEFA/Europa League, all’età di 39 anni e 118 giorni.

6- Samu Castillejo è il giocatore del Milan rimasto in campo per più minuti in questa Europa League (574 esclusi preliminari): per lui sette presenze finora in questa edizione. Ne ha collezionate di più solo nel 2015/16, quando il suo Villarreal venne eliminato dal Liverpool in semifinale.

