Verso Milan-Napoli: 10 curiosità sul match in programma questa sera

Sette punti nelle ultime tre partite di campionato, con i bei successi in trasferta su Roma e Verona, hanno dato nuova linfa alla classifica del Milan. La concentrazione, però, deve rimanere alta, per avvicinare ancora di più l’obiettivo Champions League. È di nuovo Serie A a San Siro, e il menù propone una grande sfida: Milan-Napoli, in campo domenica 14 marzo alle 20.45. A precedere il calcio d’inizio, spazio ad alcune curiosità statistiche:

SCONTRI DIRETTI

1- 146° confronto in Serie A tra Milan e Napoli: avanti i rossoneri con 55 successi a 42, 48 i pareggi.

2- Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 4 sfide di Serie A contro il Napoli (vittoria nel match d’andata dopo 3 pareggi consecutivi): è dal 2011 che i rossoneri non rimangono senza sconfitte per 5 partite di campionato di fila contro i campani (6 in quel caso). Il 2010/11 è anche l’ultima stagione in cui il Milan ha vinto entrambe le sfide di campionato contro il Napoli.

3- Il Milan non batte il Napoli in un match casalingo di Serie A dal dicembre 2014 (2-0 con le reti di Ménez e Bonaventura): da allora due sconfitte seguite da tre pareggi consecutivi, due dei quali per 0-0.

STATO DI FORMA

4- Questa è solo la quinta volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Milan ottiene almeno 56 punti dopo 26 gare stagionali di Serie A: nelle precedenti quattro occasioni (1995/96, 2003/04, 2004/05, 2005/06) ha sempre chiuso il campionato nelle prime due posizioni della classifica finale.

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan ha vinto il 94% delle partite di questa Serie A in cui è andato in vantaggio (17/18), più di ogni altra squadra in percentuale: l’unica eccezione è stata la gara contro la Roma nel girone d’andata, pareggiata.

6- Con Dalot e Krunić il Milan è salito a 15 marcatori differenti in questa Serie A: solamente l’Atalanta (16) ne conta di più in questo campionato.

FOCUS GIOCATORI

7- Solo Locatelli (185) e Schouten (179) hanno recuperato più palloni di Franck Kessie tra i giocatori di movimento in questo campionato: 178 in 25 presenze per l’ivoriano, 7 di media a match, la sua miglior media stagionale da quando gioca in Serie A.

8- Dopo la rete contro il Verona nell’ultimo turno, Rade Krunić potrebbe andare in gol per due presenze consecutive per la seconda volta in Serie A (l’altra, tuttavia, comprendeva due stagioni differenti: maggio 2017 e agosto 2018).

9- Contro il Napoli nella gara d’andata è arrivata quella che finora è l’unica rete di Jens Petter Hauge in Serie A. Il norvegese non parte titolare in campionato dal 18 gennaio contro il Cagliari.

FOCUS ALLENATORI

10- Gennaro Gattuso ha allenato il Milan per 62 partite di Serie A, con una media di 1.81 punti a partita: 1.83 invece quella che sta tenendo con il Napoli. Gattuso non ha vinto nessuna delle due sfide da allenatore contro il Milan in Serie A (1N, 1P).

