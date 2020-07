Verso Milan-Bologna: turnover fattibile ma solo in attacco

Le alternative a disposizione di Stefano Pioli per far rifiatare i titolari, si stanno rivelando di livello solo nel reparto offensivo

La sfida contro il Parma ha mostrato ancora una volta che il Milan non può fare a meno dei suoi titolarissimi e che con il turnover si fa fatica. L’unico reparto in cui si può operare una turnazione è quello offensivo, centrocampo e difesa invece non hanno ricambi all’altezza.

Stefano Pioli ha dovuto fare a meno di Castillejo nelle ultime quattro partite e non ha patito più di tanto; idem dicasi per Calhanoglu e Rebic a cui si è potuto concedere un po’ di riposo. Se però si scende negli altri due reparti, la situazione si fa complicata; ad eccezione del duo Conti-Calabria dove, sinceramente, nessuno dei due offre garanzie assolute, l’esperimento Gabbia per Kjaer a Ferrara e, in ultimo, la prestazione di Biglia al posto di Bennacer, fanno capire come questa squadra non può permettersi di far rifiatare nessuno là dietro, pena lasciar per stare punti molto pesanti.