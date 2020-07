Samu Castillejo verso il recupero: ecco quando potrebbe tornare

Samu Castillejo verso il recupero. Lo spagnolo questa sera contro il Parma non ci sarà ma dalla prossima settimana…

Samu Castillejo, questa sera contro il Parma non sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli. L’infortunio rimediato contro la Spal non sarebbe ancora guarito del tutto.

Stando, però, a quanto riferisce l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, l’ex Villareal potrebbe tornare in gruppo già dalla prossima settimana, più precisamente potrebbe sedersi quantomeno in panchina contro il Sassuolo di De Zerbi, con pieno recupero in vista della super sfida all’Atalanta di Giampiero Gasperini.