Panchina Milan: da Lopetegui a Fonseca, passando per De Zerbi. La LISTA aggiornata per il post Pioli

Panchina Milan: da Lopetegui a Fonseca, passando per De Zerbi. La LISTA completa e aggiornata per il post Pioli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sugli allenatori che il Milan in queste settimane sta valutando come possibili sostituti di Stefano Pioli. In pole c’è Lopetegui ma non è ancora stata presa una decisione definitiva e pertanto ogni scenario va tenuto in considerazione.

In lista ci sarebbero anche Thiago Motta (molto vicino però alla Juventus), Fonseca (prima vera alternativa allo spagnolo), Conceicao, Van Bommel e De Zerbi. Da vedere su chi ricadrà la scelta della società.