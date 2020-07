Verso Milan-Bologna, Stefano Pioli: «Adesso siamo diventati squadra»

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, il tecnico del Milan analizza il momento decisamente positivo della sua squadra post lockdown

Nella conferenza stampa di vigilia, Stefano Pioli ha anche voluto sottolineare quello che è il rendimento del suo Milan che non solo è certificato dai risultati ma anche dalle prestazioni che la squadra esprime nell’arco dei 90′.

Il tecnico rossonero ha così spiegato il rendimento altissimo (secondo solo all’Atalanta, ndr) nel post lockdown: «Il lavoro che è stato fatto da quando sono arrivato non poteva dare certi risultati subito. Anche in passato avevamo fatto grandissime partite senza però riuscire a concretizzare come succede adesso. La differenza è che siamo diventati squadra, non solo tatticamente ma anche e soprattutto a livello di spirito e ci è voluto del tempo, perché hanno contribuito tanti fattori».