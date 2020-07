Milan-Bologna, la conferenza di Pioli: «Bologna squadra in salute»

Il tecnico rossonero ha presentato la sfida di domani sera a San Siro contro il Bologna dell’ex Sinisa Mihajlovic

Fischio d’inizio alle 21,45 a San Siro domani sera per Milan-Bologna, sfida decisiva per cercare di rosicchiare qualche punto alla Roma in vista della volata per l’Europa League. Il tecnico rossonero, nella conferenza stampa della vigilia, ha così presentato la partita.

17 PUNTI – «Tutto questo è il frutto di lavoro di mesi in cui siamo diventati squadra. Adesso che siamo squadra dobbiamo ottenere qualcosa; dobbiamo avere grandissimo rispetto del Bologna, un avversario che sta bene mentalmente e fisicamente ed è aggressivo in campo».

EUOPA LEAGUE – «Mi trovo benissimo con la squadra, mi trovo bene a Milanello, sto bene al Milan ma adesso dobbiamo solo pensare alle prossime cinque partite che saranno fondamentali. Vogliamo fare più punti possibili per cercare di raggiungere direttamente i gironi di Europa League».

MIHAJLOVIC – «Domani avremo una partita veramente difficile, ma noi abbiamo voglia di continuare questa striscia di risultati. Tecnicamente dovremo giocare una partita molto attenta e precisa. Mihajlovic al Bologna sta facendo un lavoro encomiabile, la sua squadra sta benissimo in campo. Avrà sicuramente preparato la partita con aggressività per cercare di limitarci».

IBRAHIMOVIC – «L’allenamento di oggi e domani mattina sarà fondamentale per capire se giocherà, Zlatan si sente bene come si sentono bene tutti i suoi compagni, vedremo».

RIAPERTURA STADI – «Sarebbe bellissimo riavere il pubblico a San Siro; abbiamo dei tifosi fantastici che ci hanno sempre sostenuto. Mi immagino come sarebbe adesso giocare a San Siro con il supporto dei nostri tifosi ma non credo che sarà possibile per il termine di questa stagione».