Seconda squadra Milan, progetto PRONTO a partire! Cifra MONSTRE sul piatto. E sullo stadio...

Seconda squadra Milan, progetto pronto a partire: cifra monstre investita dal club rossonero in vista della prossima stagione

Come riferito da Tuttosport, il progetto della seconda squadra del Milan in vista della prossima stagione è ormai pronto a partire. Serve solo l’ultimo ok della Covisoc sulla mancata iscrizione dell’Ancona per far iscrivere il club rossonero al girone C della Lega Pro.

I rossoneri sono pronti ad investire una cifra pari a 12 milioni di euro per apportare tutte le migliorie necessarie allo stadio di Solbiate Arno (verranno aumentati i posti a sedere). Il tecnico sarà Daniele Bonera, ex collaboratore dello staff di Stefano Pioli.