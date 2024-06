En-Nesyri Milan, il Siviglia ora ha fretta: vuole cederlo subito per questa CIFRA! I dettagli

En-Nesyri Milan, il Siviglia ora ha fretta: vuole cedere subito il suo attaccante per questa CIFRA! I dettagli

Direttamente dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Youssef En-Nesyri, centravanti di proprietà del Siviglia legato al club spagnolo da un contratto fino al 2025 e accostato anche al calciomercato Milan.

Stando a quanto riportato da Radio Sevilla, infatti, gli spagnoli vorrebbero cedere subito l’attaccante prima che lui possa andarsene via a zero. Sulle tracce del marocchino, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, ci sono in particolare West Ham e Tottenham.