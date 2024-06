Cash Milan, il polacco balza in POLE! Superate le due alternative per la fascia: ULTIMISSIME

Cash Milan, il polacco balza in POLE! Superate le due alternative per la fascia: le ULTIMISSIME sul mercato rossonero

Arrivano aggiornamenti significativi per quanto riguarda il futuro di Matty Cash, terzino che il Milan ha messo in cima alla lista dei desideri per rinforzare la propria fascia destra.

Secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, il polacco sarebbe balzato in pole position mettendosi così alle spalle Tiago Santos del Lille e Emerson Royal del Tottenham. Possibile affare con l’Aston Villa da circa 20 milioni di euro.