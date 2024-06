Jovic Milan, scenari completamente stravolti. C’è una grande NOVITÀ nel futuro del serbo

Jovic Milan, scenari completamente stravolti. C’è una grande NOVITÀ nel futuro del centravanti serbo: i dettagli

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport è tornata a parlare di Luka Jovic, il cui futuro al Milan non è più così certo come qualche settimana fa. Il serbo è legato ai rossoneri da un contratto in scadenza tra una ventina di giorni che il club potrebbe rinnovare esercitando l’opzione.

Tuttavia sullo sfondo resta apertissimo il mercato, con il Diavolo che potrebbe decidere di investire su un altro profilo (Broja del Chelsea ad esempio) come alternativa all’attaccante principale (Zirkzee). Le valutazioni sono in corso.