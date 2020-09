Verso Milan-Bodø/Glimt: rossoneri al lavoro a Milanello

La sfida con il Bologna e già alle spalle e il Milan si proietta verso la gara di giovedì sera contro i norvegesi a San Siro

Non c’è un attimo di sosta per il Milan che, archiviato il successo di ieri sera contro il Bologna, si è ritrovato quest’oggi a Milanello per preparare la sfida giovedì sera contro i norvegesi del Bodø/Glimt.

Come mostrato dal profilo ufficiale Twitter dei rossoneri, la squadra sta «scaldando i motori» in vista del preliminare di Europa League e, tra i presenti, anche il rientrante Rafael Leao.