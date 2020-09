Milan, sorriso Leao: il portoghese è tornato ad allenarsi in gruppo

Rafael Leao, terminato il periodo di quarantena, è tornato alla sua regolarità rientrando a Milanello ed allenandosi in gruppo

Può sorridere Rafael Leao e con lui il Milan; l’attaccante portoghese, costretto in quarantena per aver contratto il Covid-19 si è messo alle spalle il momento più difficile e quest’oggi è tornato regolarmente a Milanello per allenarsi in gruppo.

E’ stato lo stesso calciatore a postare su Twitter le immagini che lo ritraggono intento a dribblare le sagome palla al piede accompagnate dal messaggio: «Il lavoro non si ferma».