Verso Lazio-Milan: le immagini della seduta a Milanello

Archiviato il pari deludente di Ferrara, i rossoneri sono tornati a lavoro a Milanello per preparare la prossima sfida in casa della Lazio

La trasferta in casa della Spal è ormai archiviata e bisogna per forza iniziare a pensare alla trasferta di sabato sera in casa della Lazio. I rossoneri, rientrati da Ferrara, hanno subito ripreso il lavoro a Milanello proprio in vista della sfida dell’Olimpico.

Seduta principalmente di scarico, come mostrano le immagini pubblicate tramite l’account ufficiale del Milan su Twitter: