I pullman del Milan in viaggio verso Torino dove domani sera disputerà la sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la Juve

Il Milan ha lasciato Milanello e ha imboccato con due pullman (come da protocollo, ndr) l’Autostrada A4 alla volta di Torino, dove dovrebbe arrivare intorno alle 20. Ad attenderlo un atipico clima autunnale, freddo e tanta acqua che cade copiosamente sul capoluogo piemontese da ormai quasi una settimana.

I rossoneri passeranno la notte in ritiro in un hotel alle porte di Torino, in attesa di scendere in campo domani sera alle ore 21 all’Allianz Stadium per strappare in casa della Juve l’accesso alla finalissima di Coppa Italia.