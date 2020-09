Verso Crotone-Milan, Tonali e Brahim Diaz probabili titolari

Verso Crotone-Milan: mister Pioli potrebbe optare per l’inserimento dal primo minuto di Sandro Tonali e Brahim Diaz

Domani alle ore 18:00 il Milan scenderà in campo contro il Crotone in un match valido per la seconda giornata di campionato. Per rinfrescare la squadra, apparsa un po’ sulle gambe nel match di Europa League contro il Bodo/Glimt, mister Pioli avrebbe in mente qualche cambio di formazione.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport infatti, Brahim Diaz e Sandro Tonali sarebbero in vantaggio per partire dal primo minuto, sostituendo quindi rispettivamente Castillejo e Bennacer.