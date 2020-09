Verso Crotone-Milan: possibile promozione per il giovane Luan Capanni

Stefano Pioli starebbe pensando di promuovere il centravanti della Primavera per le sfide contro Crotone e Rio Ave

Stante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, il Milan si riscopre improvvisamente ‘nudo’ per quel che riguarda il reparto offensivo. Per questo motivo, Stefano Pioli starebbe valutando una soluzione alternativa.

Potrebbe infatti essere promosso in prima squadra l’attaccante della Primavera, Luan Capanni, centravanti classe 2000, 190cm di altezza, 9 reti in 12 presenze nel passato Campionato Primavera e 13 in 19 con la maglia della Lazio la stagione precedente (dove ha anche esordito in Serie A, giocando soli 8′ in casa del Torino). Potrebbe essere lui il “cambio” per Colombo nel Milan, almeno finché Ibrahimovic non si sarà negativizzato.